Genf (AFP) Was in Dänemark derzeit Gegenstand einer erbitterten Parlamentsdebatte ist, wird in der Schweiz schon seit Jahren so gehandhabt: Flüchtlingen können bei ihrer Ankunft in der Alpenrepublik zur Kostendeckung ihrer Asylverfahren alle Vermögenswerte im Wert von mehr als 1000 Schweizer Franken (913 Euro) abgenommen werden. Das bestätigte das Schweizer Staatssekretariat für Migration (SEM) am Freitag. Demnach wird das von den Behörden eingezogene Geld wieder zurückerstattet, wenn jemand binnen sieben Monaten die Schweiz freiwillig wieder verlässt.

