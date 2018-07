Beirut (AFP) Angesichts der Hungersnot in Madaja schicken die Vereinten Nationen eine mobile Klinik und ein Ärzteteam in die seit sechs Monaten von der syrischen Armee belagerte Stadt. Die mobile Klinik, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem syrischen Roten Halbmond betrieben werde, sei bereits auf dem Weg, sagte die WHO-Sprecherin Rana Sidani am Freitag. Das Team solle die Hungernden "vor Ort" behandeln.

