New York (AFP) Der erste von drei Gewinnern des Rekord-Jackpots von knapp 1,6 Milliarden Dollar (1,47 Milliarden Euro) in den USA ist an die Öffentlichkeit gegangen. Ein Ehepaar aus dem US-Bundesstaat Tennessee erzählte am Freitag im Fernsehsender NBC von dem Moment, als ihm der fantastische Gewinn bewusst wurde. "Wir waren die ganze Nacht wach", sagte Lisa Robinson. "Wir haben keinen Schlaf bekommen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.