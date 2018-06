Washington (AFP) Eigentlich standen bei der jüngsten Fernsehdebatte sieben republikanische Präsidentschaftsanwärter auf der Bühne. Doch die Veranstaltung geriet über weite Strecken zu einem Duell zwischen dem New Yorker Milliardär Donald Trump und dessen derzeit schärfsten innerparteilichen Gegner, den als Liebling der Tea-Party-Bewegung geltenden Senator Ted Cruz. Der erzkonservative 45-Jährige hat in Umfragen spektakulär aufgeholt und liegt nun im Bundesstaat Iowa gleichauf mit Trump. Dort finden in gut zwei Wochen die ersten Vorwahlen statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.