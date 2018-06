Miami (AFP) Weil Wasser in den Helm seines US-Kollegen eindrang, ist der erste Weltraumspaziergang des britischen Astronauten Tim Peake kürzer ausgefallen als geplant. Im Helm des US-Astronauten Tim Kopra habe sich "eine kleine Wasserblase" gebildet, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Freitag mit. Als Vorsichtsmaßnahme sei der Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS etwa zwei Stunden früher beendet worden als geplant.

