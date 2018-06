San Francisco (AFP) 15 Jahre nach der Gründung von Wikipedia ist in dem Onlinenachschlagewerk nichts und niemand umstrittener als der frühere US-Präsident George W. Bush. Der Eintrag über den inzwischen 69-jährigen Politiker wurde bereits 45.862 bearbeitet und führt damit die Rangliste an, wie Wikipedia zum Jubiläum am Freitag mitteilte. Auf dem zweiten Platz landete mit rund 3000 Änderungen weniger eine stets aktuelle Übersicht zum Wrestling.

