Caracas (AFP) In der Staatskrise in Venezuela hat Präsident Nicolás Maduro am Freitag den in der Verfassung vorgesehenen Wirtschaftsnotstand für die Dauer von 60 Tagen ausgerufen. Ein entsprechendes Dekret wurde im Staatsanzeiger veröffentlicht. Damit reagierte Maduro auf die schlechte Wirtschaftslage im Land sowie wachsenden Druck der rechten Opposition, die im neuen Parlament über eine deutliche Mehrheit verfügt.

