Magdeburg (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel fordert bei den von ihm vorgeschlagenen Kaufhilfen für Elektroautos ein Volumen von insgesamt rund zwei Milliarden Euro bis zum Jahr 2020. "Das ist pro Jahr ein Betrag, den man stemmen kann", sagte der SPD-Politiker in Magdeburg beim Wahlkampfauftakt seiner Partei für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 13. März. Sonst könne das Ziel von einer Million Elektrofahrzeugen in Deutschland bis 2020 nicht erreicht werden. Gabriel zufolge sollte eine Prämie von 5000 Euro pro Auto gezahlt werden. Ohne Förderung blieben die Autos teuer.

