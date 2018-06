Ouagadougou (AFP) Bei einem Angriff auf ein bei Ausländern beliebtes Hotel in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou sind nach Krankenhausangaben mindestens 20 Menschen getötet worden. Das sagte der Chef des größten Krankenhauses von Ouagadougou, Robert Sangaré, unter Berufung auf Augenzeugen in der Nacht zum Samstag. Bewaffnete hatten am Freitagabend das Luxushotel "Splendid" gestürmt und sich darin verschanzt, zu dem Angriff bekannte sich die Dschihadistenmiliz Al-Kaida im Islamischen Maghreb (Aqmi).

