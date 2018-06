Berlin (AFP) Auch das Bundeskriminalamt (BKA) geht inzwischen davon aus, dass der Anschlag auf deutsche Touristen in Istanbul auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückgeht. "Es gibt zwar kein Bekennerschreiben, aber Hinweise auf einen IS-Bezug des Attentäters", sagte BKA-Präsident Holger Münch der "Bild am Sonntag".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.