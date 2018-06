München (AFP) Nach den sexuellen Übergriffen und der Gewalt in der Silvesternacht in Köln hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die Möglichkeit zum Einsatz der Bundeswehr im Inneren gefordert. "Wir werden uns mit der Frage befassen müssen, warum praktisch alle anderen Länder in Europa unter klaren rechtlichen Regelungen zur Unterstützung der Polizei auf ihre Streitkräfte zurückgreifen dürfen - und wir nicht", sagte Schäuble der "Süddeutschen Zeitung" (Samstagausgabe).

