Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den Verlauf der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Taiwan begrüßt. "Der freie und faire Ablauf der Wahl hat deutlich gezeigt, wie fest verwurzelt die Demokratie in Taiwan ist und welch hohen Stellenwert demokratische Werte in Taiwan genießen", erklärte Steinmeier am Samstag in Berlin.

