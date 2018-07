Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat das Inkrafttreten des Atomabkommens mit dem Iran als einen "historischen Erfolg der Diplomatie" gewürdigt. "Seit heute haben wir die Gewissheit, dass der Iran alle in Wien getroffenen Vereinbarungen eingehalten und in vollem Umfang umgesetzt hat", erklärte Steinmeier am Samstag in Berlin.

