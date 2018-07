Berlin (AFP) Vier Tage nach dem Anschlag in Istanbul werden die zehn deutschen Todesopfer am Samstag nach Deutschland überführt. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, werden sie mit einem Airbus der Luftwaffe von Istanbul nach Berlin geflogen. Die Ankunft ist für 17 Uhr am Berliner Flughafen Tegel geplant.

