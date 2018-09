Glendale (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat mit den Arizona Coyotes einen Rückschlag im Kampf um die Play-off-Plätze in der NHL erlitten. Der Landshuter verlor mit seinem Klub in eigener Halle 0:2 gegen die New Jersey Devils. Trotz der zweiten Niederlage in drei Tagen bleiben die "Koyoten" Tabellenzweiter in der Pacific Division.

Rieder, der mehrere gute Torchancen hatte, stand bei den Gegentreffern von Reid Boucher (4.) und Kyle Palmieri (41.) auf dem Eis. Überragender Spieler war Devils-Torhüter Corey Schneider, der 35 Schüsse abwehrte und zum vierten Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieb.