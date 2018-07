Valence (AFP) Nach dem Fund eines umfangreichen Waffenarsenals ist ein mutmaßlicher Islamist in Frankreich am Freitag zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der 41-jährige strenggläubige Muslim war der Polizei aufgefallen, als er auf einem Sportplatz nahe der südfranzösischen Stadt Valence betete. Die Polizei alarmierte daraufhin den Geheimdienst und durchsuchte am 10. Dezember die Wohnung des Verdächtigen, wo sie zahlreiche Waffen fand.

