Köln (SID) - Rekordmeister Bayern München verlor in Karlsruhe, Europacup-Anwärter Borussia Mönchengladbach in Bochum, Aufsteiger Darmstadt 98 gegen Nürnberg: Eine Woche vor dem Rückrundenstart suchen die Fußball-Bundesligisten nach Testspielpleiten gegen Zweitligisten noch ihre Form.

Sechs Tage vor Punktspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky und ARD) beim Hamburger SV unterlag der FC Bayern trotz des Einsatzes aller zur Verfügung stehenden Stars in seinem einzigen Winterpausen-Testspiel 1:2 (1:1) beim KSC. Der Bundesliga-Vierte Gladbach verpatzte seine Generalprobe mit 2:5 (2:1) beim VfL Bochum. Darmstadt unterlag daheim dem 1. FC Nürnberg mit 0:1 (0:1).

Den besten Eindruck hinterließ am Samstag der FC Augsburg beim 2:0 (1:0) in Marbella gegen den Schweizer Meister FC Basel. Siege feierten auch der FSV Mainz 05 beim 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln und der Überraschungsdritte Hertha BSC beim 1:0 (1:0) im türkischen Belek gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein. Der FC Ingolstadt musste sich beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern mit einem 0:0 zufrieden geben.

Die Niederlage der schwachen Bayern in der ersten Partie nach der Abschieds-Ankündigung von Trainer Pep Guardiola hätte sogar noch höher ausfallen können. Zudem sah Weltmeister Jerome Boateng nach einer Notbremse gegen KSC-Stürmer Erwin Hoffer die Rote Karte (73.). Der Innenverteidiger ist für das HSV-Spiel allerdings nicht gesperrt.

Arturo Vidal (21.) traf vor 28.373 Zuschauern im ausverkauften Wildparkstadion für den Bundesliga-Spitzenreiter, der als erster Klub am Ende der Saison den vierten Meistertitel in Folge holen will. Boubacar Barry (16.) und Dimitrij Nazarov (73.) per Foulelfmeter waren für den KSC erfolgreich.

Gladbach führte in Bochum durch Tore von Ibrahima Traoré (19.) und Lars Stindl (41.) zweimal. Beim Zweitligisten sorgte Janik Haberer (25.) im ersten Durchgang für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach dem Wechsel avancierte der eingewechselte Torjäger Simon Terrode mit drei Treffern (56., 64., 70.) zum Matchwinner. Den Schlusspunkt setzte Thomas Eisfeld (82.).

Für Nürnberg erzielte der frühere Darmstädter Hanno Behrens erzielte bereits in der ersten Minute den einzigen Treffer des Spiels. Hong Joeng-Ho (8.) und Jan Moravek (79.) trafen für Augsburg, Danny Latza (12.) für Mainz, Vedad Ibisevic (36.) für Berlin.