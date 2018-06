Rostock (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat den Vertrag mit Torjäger Marcel Ziemer bis 2018 verlängert. Der neue Kontrakt des 30-Jährigen, der bisher bis 2016 an den früheren Bundesligisten gebunden war, enthält zudem eine Option.

Ziemer, der für den 1. FC Kaiserslautern 2006 in zwei Bundesligaspielen zwei Tore erzielte, war 2014 vom 1. FC Saarbrücken nach Rostock gekommen und war für Hansa in 39 Liga-Spielen 15 Mal erfolgreich. In dieser Saison fiel er fast die gesamte Hinrunde wegen einer Schambeinentzündung aus.