London (dpa) - Mit einem Treffer in letzter Sekunde hat Kapitän John Terry den FC Chelsea vor einem weiteren Rückschlag bewahrt. Der Abwehrspieler markierte in der achten Minute der Nachspielzeit aus abseitsverdächtiger Position das 3:3 (0:0) in der Premier League gegen den FC Everton.

Der englische Fußball-Meister bleibt unter Trainer Guus Hiddink damit auch im sechsten Pflichtspiel ungeschlagen, steht mit 25 Punkten allerdings weiterhin nur auf Tabellenplatz 14.

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Terry die Gäste mit einem Eigentor in der 50. Minute in Führung. Sechs Minuten später erhöhte Stürmer Kevin Mirallas auf 2:0 für die Gäste. Innerhalb von zwei Minuten kamen die Blues durch Diego Costa (64.) und Cesc Fabregas (66.) zum 2:2-Ausgleich. In einer turbulenten Schlussphase schoss Ramiro Funes Mori (90.+1) das 3:2 für Everton, ehe danach der große Auftritt von Terry kam.

"Es ist herzzerreißend. Wir haben den Sieg in einer unfairen Art und Weise hergegeben. Er stand gut zwei Meter im Abseits", schimpfte Everton-Coach Roberto Martinez nach dem Abpfiff über den späten Ausgleich. "Der Schiedsrichter war teuflisch."

Vorerst die Tabellenführung hat das Überraschungsteam Leicester City übernommen. Allerdings kamen die Foxes bei Schlusslicht Aston Villa nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der frühere Mainzer Shinji Okazaki brachte die Gäste in Führung (28.), Rudy Gestede markierte den Ausgleich (75.). Leicester-Profi Riyad Mahrez verschoss in der 33. Minute einen Foulelfmeter. Der FC Arsenal kann am Sonntag bereits mit einem Remis in Stoke die Tabellenspitze zurückerobern.

Ohne Probleme löste Manchester City seine Pflichtaufgabe beim 4:0 (2:0) gegen Crystal Palace. Fabian Delph (22.) und Sergio Agüero (41.) machten bereits vor der Pause alles klar. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte Agüero in der 68. Minute auf 3:0, ehe David Silva in der 84. Minute den Schlusspunkt setzte. Die Citizens haben nun 43 Punkte auf dem Konto.

Mit vier Punkten Rückstand auf Manchester City bleibt Tottenham Hotspur auf dem Champions-League-Qualifikationsplatz vier. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino gewann gegen den FC Sunderland mit 4:1 (1:1). Nach der Gäste-Führung durch Patrick van Aanholt (40. Minute) sorgten Christian Eriksen (42./67.) mit einem Doppelpack, Mousa Dembélé (59.) und Englands Fußball-Nationalspieler Harry Kane (79./Foulelfmeter) für den zehnten Saisonsieg der Spurs.

Der frühere Münchner Jan Kirchhoff gab sein Debüt für Sunderland; er sah beim dritten Tor nicht gut aus und verursachte den Strafstoß zum vierten Treffer.

