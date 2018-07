Teheran (AFP) Der Iran rechnet mit einer Aufhebung der internationalen Sanktionen nach der Umsetzung des Atomabkommens noch an diesem Samstag. "Die Sanktionen werden heute aufgehoben", sagte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Morgen in Wien, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtete. In Wien wollte sich Sarif im Laufe des Tages mit seinem US-Kollegen John Kerry und der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini treffen.

