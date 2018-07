Montréal (AFP) Wenige Tage nach dem Ehemann von Céline Dion ist ein Bruder der kanadischen Sängerin gestorben. Daniel Dion starb im Alter von 59 Jahren an Krebs, wie ein Sprecher der Sängerin am Samstag mitteilte. Erst am Donnerstag war Céline Dions Ehemann und Manager René Angelil im Alter von 73 Jahren an Krebs gestorben.

