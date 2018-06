Teheran (dpa) – Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sowie Atomchef Ali Akbar Salehi haben in der Nacht Teheran in Richtung Wien verlassen. Dort soll in einer Zeremonie im Tagesverlauf voraussichtlich das Ende des Atomstreits nach rund 13 Jahren bekanntgegeben werden. Die Internationale Atomenergiebehörde will heute ihren entscheidenden Bericht über den Rückbau des iranischen Atomprogramms vorlegen. Es wird erwartet, dass die Behörde dem Iran die deutliche Verringerung seiner atomaren Kapazitäten bescheinigt. Sanktionen gegen den Iran könnten dann aufgehoben werden.

