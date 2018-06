Ouagadougou (dpa) - In Burkina Faso haben mutmaßliche islamistische Extremisten ein westliches Ehepaar entführt. Sie hätten den Arzt und seine Frau heute früh nahe der Grenze zu Mali in ihre Gewalt gebracht, hieß es aus dem Innenministerium. Ersten Angaben zufolge soll es sich um Österreicher handeln, dazu gibt es aber widersprüchliche Informationen. Unklar ist, ob die Entführung mit dem Anschlag in der Hauptstadt Ouagadougou in Verbindung steht. Dabei sind nach Angaben des französischen Botschafters 27 Menschen ums Leben gekommen.

