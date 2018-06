Berlin (dpa) - Die eigenen Auftritte in Talksendungen schaut sich der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach im Nachhinein nicht noch einmal an, aber er bekommt eine Rückmeldung von seinen Eltern.

"Meine Eltern rufen mich nach jeder Sendung an", sagte Bosbach (63) der "Süddeutschen Zeitung". "Papa ist 93, Mama 87 Jahre alt, die schauen sich heute noch jede Sendung an." Seine Mutter sage manchmal: "Junge, du sollst dich doch nicht so aufregen." Sein Vater sei inhaltlich kritischer.

Er selbst schaue sich Sendungen, bei denen er zu Gast war, nicht erneut an: "Ich würde doch nur sagen: Was hast du da wieder angehabt, Krawatte passt nicht zum Anzug. Wie hast du da wieder gesessen, das war ja krumm und schief. Ich wäre permanent unzufrieden."

Wenn er einen Polittalk konzipieren könnte, würde er einige Änderungen vornehmen: "Eine Stunde, maximal vier Gäste, weniger Diskussionspunkte, die erkennbar strittigen, aber ausdiskutieren." So lautet sein Rezept. Außerdem wäre es wichtig, viel schärfer zwischen Fakten und Meinungen zu trennen.

Nach Statistiken des Projekts Meinungsmaschine sitzt Bosbach besonders oft auf den Sesseln der Polittalker.