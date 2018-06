Köln (dpa) - Die neue Aufteilung der Dschungelcamp-Promis in zwei Gruppen ist nur von kurzer Dauer. Bis spätestens Ende nächster Woche sollen die Camper zusammengeführt werden, teilte RTL mit. Über den genauen Zeitpunkt werde situationsabhängig entschieden. In der zweiten Woche leben dann alle Kandidaten der Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in einem Pritschenlager. Die zehnte Staffel der Urwaldshow war gestern Abend gestartet. Erstmals sind zwölf Teilnehmer dabei, die zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt wurden.

