Lüneburg (dpa) - Elf Menschen sind im niedersächsischen Lüneburg ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie Abgase eines Stromgenerators eingeatmet hatten. Die Gruppe feierte in einer Kleingartenkolonie in einem Gebäude, während im Keller das Gerät lief. Die Abgaswerte im Keller stiegen auf lebensbedrohliche Werte. Ein Teil der Gase drang vermutlich durch den Holzfußboden nach oben. Per Notruf wurden vier Bewusstlose gemeldet, wie es hieß. Die Polizei ermittelt nun gegen den Betreiber des Generators wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.