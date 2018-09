Savona (dpa) - Bei einem durch eine schwere Explosion verursachten Einsturz eines vierstöckigen Wohnhauses sind in Norditalien mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann werde noch unter den Trümmern vermisst, eine Bewohnerin sei verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Das Unglück habe sich in der Nacht in Arnasco in der Nähe der ligurischen Hafenstadt Savona ereignet. Vermutlich habe ein Gasleck die Explosion verursacht, hieß es. Teams der Feuerwehr suchten mit Spürhunden nach Überlebenden, jedoch konnten sie bis zum Morgen vier Bewohner nur noch tot bergen.

