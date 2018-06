Auckland (SID) - Der Serbe Viktor Troicki und der Spanier Roberto Bautista Agut haben in Sydney und Auckland ihre Generalproben für die am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne gewonnen. Der Weltranglisten-22. Troicki wehrte gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow einen Matchball ab und gewann mit 2:6, 6:1, 7:6 (9:7) seinen dritten Titel auf der ATP-Tour.

Im neuseeländischen Auckland triumphierte Bautista Agut ebenfalls zum dritten Mal bei einem Profiturnier. Der Weltranglisten-25. profitierte im Finale beim Stand von 6:1, 1:0 von der Aufgabe seines Kontrahenten Jack Sock (USA), der von einer Grippe geschwächt war.