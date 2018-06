Washington (AFP) Sollte er wählen, welche Figur aus den "Star Wars"-Filmen er am liebsten wäre, würde US-Präsident Barack Obama sich für den intergalaktischen Schmuggler Han Solo entscheiden. "Er ist ein bisschen rebellisch", sagte Obama am Freitag in einem Interview mit drei jungen YouTubern zur Begründung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.