Washington (AFP) Das vor fünf Monaten im Zoo von Washington geborene Pandababy Bei Bei hat sich erstmals in die Öffentlichkeit gewagt: Vor den Augen dutzender Besucher, die ungeduldig auf Einlass in den Zoo gewartet hatten, machte das Pandamädchen am Samstag einige Schritte in seinem Gehege. Bei Bei war am 22. August zur Welt gekommen.

