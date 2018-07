Berlin (SID) - Deutschlands Rekord-Olympiasiegerin Claudia Pechstein liegt bei den deutschen Mehrkampf-Meisterschaften der Eisschnellläufer in Berlin nach dem ersten Tag auf Siegkurs. Die 43 Jahre alte Lokalmatadorin liegt nach den Rennen über 500 m und 3000 m vor Bente Kraus (Berlin) und Stephanie Beckert (Erfurt). Bei den Männern führt in Abwesenheit von Favorit Patrick Beckert (Erfurt) der Inzeller Moritz Geisreiter vor Felix Maly (Erfurt). Dritter ist der Dresdner Clemens Glawen.

Über 3000 m überraschte die fünfmalige Olympiasiegerin Pechstein in einer Zeit von 4:08,89 Minuten. "Damit rennt Claudia in der Welt ganz vorn mit", sagte Bundestrainer Helge Jasch: "Ich bin das Rennen aus dem vollen Training gelaufen. Der Rennverlauf war gut. Ich konnte mich in der letzten Runde noch steigern", erklärte Pechstein.

Bei den Titelkämpfen der Eissprinter in Erfurt tastet sich Nico Ihle (Chemnitz) zu alter Form zurück. Über 500 m blieben die Uhren bei Spitzenzeiten von 35,11 Sekunden und über 1000 m bei 1:09,39 Sekunden stehen. Ihle hat damit bereits deutlichen Vorsprung auf den Erfurter Dennis Dressel. Bei den Eissprinterinnen führt Denise Roth aus Mylau vor Katja Franzen (Grefrath).