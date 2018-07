Sofia (AFP) Schneestürme haben in Teilen Bulgariens für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. In der Hauptstadt Sofia und im Zentrum des Landes lag am Sonntag eine bis zu 50 Zentimeter hohe Schneedecke, wie die Behörden mitteilten. In Nord- und Mittelbulgarien wurden acht Bahnstrecken gesperrt. In 1200 Städten und Gemeinden fiel der Strom aus.

