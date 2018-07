Düsseldorf (AFP) Zum Karneval sollen in Köln rund 2400 zusätzliche Polizisten für Sicherheit sorgen. "Wir erhöhen die Polizeipräsenz deutlich, wenn so viele Menschen zusammenkommen", erklärte Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger am Sonntag in Düsseldorf. Die Polizei setze damit "ein deutliches Zeichen für mehr Sicherheit".

