Köln (SID) - Mit Fußball-Weltmeister Sami Khedira in Torlaune bleibt Juventus Turin im italienischen Meisterrennen Spitzenreiter SSC Neapel auf den Fersen. Der Titelverteidiger besiegte am Sonntag Udinese Calcio 4:0 (4:0) und liegt weiter zwei Punkte hinter dem SSC (44) auf dem zweiten Rang in Lauerstellung.

Für Italiens Rekordmeister, der ab der 25. Minute nach der Roten Karte gegen Danilo in Überzahl spielte, traf Khedira (18.) im zweiten Spiel nacheinander und verbuchte sein drittes Liga-Tor. Paulo Dybala (15./26. Foulelfmeter) und Alex Sandro (42.) sorgten bereits vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse.

Mit dem eingewechselten Nationalspieler Antonio Rüdiger musste sich der AS Rom unter dem neuem Coach Luciano Spalletti gegen Schlusslicht Hellas Verona mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Mit 35 Punkten liegt die Roma auf Rang fünf. Der Stadtrivale Lazio Rom, bei dem Miroslav Klose in Durchgang zwei mitwirken durfte, kam nach 0:2-Rückstand beim FC Bologna noch zu einem 2:2 (0:2). Weltmeister Klose bereitete dabei den Treffer zum Endstand durch Senad Lulic (77.) vor.

Der AC Mailand tastete sich mit einem 2:0 (1:0) gegen den AC Florenz als Sechster wieder an die Europacupränge heran. Für die Entscheidung sorgte im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr der eingewechselte Kevin-Prince Boateng. Der frühere Schalker traf kurz vor Schluss (88.) zum ersten Mal wieder für Milan, zuvor hatte Carlos Bacca (4.) die Führung besorgt.

Am Samstag hatte Neapel seine Tabellenführung mit dem 3:1 (2:1) gegen US Sassuolo Calcio untermauert, Verfolger Inter Mailand patzte hingegen beim 1:1 (1:1) bei Atalanta Bergamo und hat nun vier Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.

Gonzalo Higuain war mit zwei Toren (42. und 90.+3) der Matchwinner für Neapel und kommt in der Serie A in dieser Saison schon auf 20 Treffer. Zuvor hatte José Callejón (19.) den frühen Rückstand durch Diego Falcinelli (3., Elfmeter) ausgeglichen.

Der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Profi Ciro Immobile feierte ein erfolgreiches Comeback. Bei seinem zweiten Gastspiel im Trikot des FC Turin erzielte der 25 Jahre alte Angreifer am Samstag beim 4:2 (3:1) in der neunten Minute einen Treffer gegen Frosinone Calcio.

Zuletzt hatte der zunächst bis zum Saisonende von Europa-League-Sieger FC Sevilla ausgeliehene Spieler am 11. Mai 2014 für Torino getroffen. "Immobile hat der Mannschaft Qualität und Spaß beim Spiel beschert", kommentierte Turins Coach Giampiero Ventura.