Liverpool (dpa) - Durch einen Treffer von Wayne Rooney haben Jürgen Klopp und der FC Liverpool einen neuerlichen Rückschlag im Kampf um einen Europapokalplatz hinnehmen müssen.

Der englische Nationalspieler in Diensten von Manchester United erzielte in der 78. Minute mit seinem sechsten Saisontreffer das entscheidende 1:0 (0:0) für das Team von Trainer Louis van Gaal. Die ohne den verletzten Weltmeister Bastian Schweinsteiger angetretenen Red Devils kletterten mit dem Sieg in der Premier League auf Rang fünf, Liverpool verharrt dagegen im Tabellenmittelfeld. Der FC Arsenal bleibt nach dem torlosen Remis bei Stoke City Tabellenführer.

"Es ist frustrierend", kommentierte Liverpools Trainer Klopp nach dem Spiel enttäuscht. "Wir haben ein Spiel verloren, was wir nicht hätten verlieren dürfen. Es ist ein Derby und in einem Derby hat man die Aufgabe, es zu gewinnen. Wir haben gegen Manchester verloren, deswegen kann ich nicht glücklich sein."

Freude herrschte bei den Gewinnern. "Ein großer Sieg", urteilte Torschütze Rooney nach dem Spiel triumphierend. "Für mich persönlich konnte es kaum besser laufen." Auch Coach van Gaal war bestens drauf. "Ich bin sehr glücklich", schwärmte der Niederländer. "Wenn man Liverpool schlägt, ist das wichtig für unsere Fans und für die Tabelle. Es war ein großer Schritt in die richtige Richtung."

United kam sogar zunächst nicht ein einziges Mal gefährlich vor das Tor des in den vergangenen Wochen stets unsicheren Liverpool-Keepers Simon Mignolet. "Da war kein Salz in der Suppe", spottete die BBC in der Halbzeit über die niveauarme Begegnung.

Kurz nach der Pause hatte Nationalspieler Emre Can die Führung für Liverpool auf dem Fuß. Doch United-Keeper David de Gea klärte mit einer Fußabwehr. Der Spanier war auch in der 67. Minute gegen den Ex-Leverkusener zur Stelle. United dagegen nutzte gleich seine erste echte Gelegenheit: Nach einer Ecke köpfte zuerst Marouane Fellaini den Ball an die Latte, den Nachschuss verwandelte Rooney zwölf Minuten vor Schluss.

Für den englischen Rekordmeister war es der erste Sieg in der Premier League in dieser Saison ohne Schweinsteiger. Die Partie an der Merseyside kam für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nach seiner Knie-Verletzung noch zu früh. "Tolle drei Punkte für uns. Sehr schön, weiter so", schrieb der Ex-Bayern-Spieler nach dem Match bei Twitter.

Unterdessen verteidigte der FC Arsenal ohne den am Fuß verletzten Weltmeister Mesut Özil seine Tabellenführung. Die Gunners kamen jedoch bei Stoke City nicht über ein 0:0 hinaus und stehen nur wegen des besseren Torverhältnisses vor Leicester City, das ebenfalls nur 1:1 bei Aston Villa spielte. Im Arsenal-Mittelfeld machte sich das Fehlen von Özil deutlich bemerkbar. Der 27-Jährige kündigte seine Rückkehr für die Partie am nächsten Sonntag gegen Chelsea an.

Manchester City feierte einen souveränen 4:0-Erfolg über Crystal Palace und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf das Spitzenduo. Fabian Delph (22.), Sergio Agüero (41./68.) und David Silva trafen für die Citizens. Der FC Chelsea kam beim 3:3 gegen den FC Everton in der achten Minute der Nachspielzeit durch ein Abseitstor von Kapitän John Terry zum Ausgleich.

