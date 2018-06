Frankfurt/Main (SID) - Bibiana Steinhaus hofft weiter darauf, in absehbarer Zukunft zur ersten Schiedsrichterin der Fußball-Bundesliga aufzusteigen. "Ich biete meine Leistung gerne an, ja", antwortete die 36 Jahre alte Zweitliga-Schiedsrichterin der Bild am Sonntag auf die entsprechende Frage. Bisher hat es die Hannoveranerin auf 68 Einsätze in der 2. Liga gebracht. In der Eliteklasse ist Steinhaus "nur" als 4. Offizielle im Einsatz.