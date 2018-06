Honolulu (SID) - Die beiden US-Golfer Brandt Snedeker und Zac Blair liegen vor der abschließenden vierten Runde beim US-Turnier in Honolulu auf Hawaii gemeinsam in Führung. Snedeker spielte am Samstag auf dem Par-70-Kurs vier unter und schaffte es damit nicht, Blair auf Distanz zu halten. Der spielte eine 64 und schloss mit 194 Schlägen zum bisher alleinigen Spitzenreiter Snedeker auf.

Alex Cejka (München) hatte trotz einer guten zweiten Runde den Cut verpasst. Nach der 72 zum Auftakt reichte dem 45-Jährigen auch eine 68 am zweiten Tag nicht für die Qualifikation für die letzten beiden Runden.