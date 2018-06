Berlin (dpa) - Angesichts der steigenden Bedrohung der inneren Sicherheit fordert der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Klaus Bouillon, eine Stärkung der Polizei in Deutschland. "Wir müssen aufrüsten - personell aber auch was Videoüberwachung angeht", sagte der saarländische Ressortchef am Abend in der ARD. Bouillon räumte ein, die Zuständigen hätten in den vergangenen Jahren "einiges unterschätzt". Aber Köln sei ein Weckruf gewesen, so der Innenminister mit Blick auf die Übergriffe auf Frauen in Köln.

