Aden (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag in der Stadt Aden im Süden des Jemen sind am Sonntag mindestens zehn Menschen getötet worden, die meisten von ihnen Zivilisten. Wie Vertreter der Sicherheitskräfte mitteilten, sprengte sich der Attentäter mit einem Kleinbus am Eingang der Residenz des Polizeichefs der Stadt in die Luft. Der Angriff habe dem Polizeichef gegolten, doch sein Ziel verfehlt.

