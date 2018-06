Nauen (dpa) - Die SPD will in der Flüchtlingskrise eine Spaltung des Landes verhindern und geht vor den Landtagswahlen auf größere Distanz zur Union. Als Anwalt besorgter Bürger und zugleich mit einem Kurs gegen Rechts wollen die Sozialdemokraten bis zu den Wahlen Mitte März in drei Bundesländern punkten. Dem Koalitionspartner Union wirft SPD-Chef Gabriel vor, mit ständigen Ablenkungsmanövern die Menschen zu verunsichern. Zudem sagte er: Unwillige EU-Länder müssten wissen, dass bei Grenzschließungen enorme wirtschaftliche Schäden drohten.

