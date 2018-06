Jerusalem (AFP) Ein palästinensischer Angreifer hat am Sonntag im Westjordanland eine israelische Siedlerin in ihrem Haus getötet. Wie die israelische Armee mitteilte, drang der Täter in das Haus in der jüdischen Siedlung Otniel südlich von Hebron ein und erstach sein Opfer. Nach ihm werde gefahndet. Bewohner der benachbarten palästinensischen Dörfer berichteten vom Einsatz von Hubschraubern und Militärfahrzeugen.

