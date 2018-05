Genf (AFP) Drei der vier vom Iran freigelassenen US-Bürger sind in der Schweiz eingetroffen, von wo sie zum US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz weiterfliegen sollten. Wie ein US-Verantwortlicher mitteilte, landete das Flugzeug am Sonntagabend in Genf. Eine Schweizer Maschine hatte Amir Hekmati, Saeed Abedini und Jason Rezaian in Teheran abgeholt. Ein vierter US-Bürger wollte offenbar im Iran bleiben.

