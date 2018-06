Bad Mitterndorf (dpa) - Die deutschen Skiflieger haben bei den Weltmeisterschaften am Kulm in Bad Mitterndorf die Silbermedaille gewonnen. Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Severin Freund kamen heute auf 1357,3 Punkte. Sie hatten sich im zweiten Durchgang gesteigert. Überlegener Weltmeister wurde Norwegen. Anders Fannemehl, Johann Andre Forfang, Daniel Andre Tande und Kenneth Gangnes setzten sich mit 1467,7 Punkten klar durch. Rang drei ging an Gastgeber und Titelverteidiger Österreich mit 1310,4 Zählern.

