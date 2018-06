Saalbach (dpa) - Bei einem Unfall mit einer Pistenraupe sind heute im österreichischen Skigebiet Saalbach zehn Menschen verletzt worden. Das berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA. Demnach stürzte das Fahrzeug aus bislang unklarer Ursache am Vormittag unterhalb der Simal Alm am Schattberg ab. Der Unfallort im Bezirk Zell am See sei schwer zugänglich. Notärzte und Einsatzkräfte aus umliegenden Ortschaften seien auf Skiern und mit einem Hubschrauber zur Hilfe geeilt.

