Rosario (AFP) Wegen einer Schlangen-Invasion sind in Argentinien mehrere Strände vorsorglich gesperrt worden. Weil verschiedene Arten von Giftschlangen angeschwemmt worden seien, sei am Montag der Strand des Río de la Plata in der ostargentinischen Stadt Quilmes gesperrt worden, teilte der zuständige Beauftragte Matías Leyes mit. Die Gefahr wurde demnach bei Aufräumarbeiten am Flussufer nach den schweren Überschwemmungen im vergangenen Monat entdeckt.

