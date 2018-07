Sydney (AFP) In der australischen Stadt Brisbane wird ein 30-jähriger Brite vermisst, der offenbar zum Spaß betrunken von einer Brücke sprang. Er und drei weitere Männer hätten am Sonntagabend in einem Hostel etwas getrunken und dann beschlossen, von der William-Jolly-Brücke in den Fluss Brisbane zu springen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 30-Jährige sei als Erster gesprungen.

