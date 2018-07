Berlin (AFP) Die Bundesregierung will Asylanträge von Flüchtlingen aus Algerien und Marokko künftig vorrangig behandeln lassen, um die Möglichkeiten für eine rasche Rückweisung zu verbessern. Das Bundesinnenministerium bereite einen entsprechenden Erlass an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vor, dem die Entscheidung über Asylbegehren obliegt, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin. Anträge von Marokkanern und Algeriern sollen dann prioritär behandelt werden.

