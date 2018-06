Berlin (AFP) Die CDU macht die SPD-Spitze für die derzeitige Blockade des zweiten Asylpakets verantwortlich, in dem weitere Gesetze zur Bewältigung des Flüchtlingszuzugs gebündelt werden sollen. Es gebe auf Arbeitsebene eine Einigung in der großen Koalition, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag in Berlin. Es liege "an der Parteiführung der SPD, diese gemeinsame Entscheidung nun auch umzusetzen". Die SPD müsse diese Frage "intern klären".

