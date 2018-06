Bad Arolsen (AFP) Der auf die Klärung des Schicksals von NS-Verfolgten spezialisierte internationale Such- und Archivdienst ITS hat im vergangenen Jahr erheblich mehr Anfragen erhalten. Die Zahl sei um knapp ein Viertel auf etwa 15.500 gestiegen, teilte der International Tracing Service (ITS) am Montag im hessischen Bad Arolsen mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.