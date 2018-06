Paris (AFP) Die vierte industrielle Revolution bringt der Menschheit nicht nur 3-D-Drucker und Fortschritte in der Biotechnologie, sondern auch massive Jobverluste in den Industrieländern. Das Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlichte am Montag eine Studie, wonach in den kommenden fünf Jahren wegen des zunehmenden Einsatzes von Robotern und der fortschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft fünf Millionen Arbeitsplätze wegfallen dürften.

